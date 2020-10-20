Стало відомо, в яких комплектах екіпірування українська та італійська команди вийдуть на поєдинок 1-го туру групи G найпрестижнішого єврокубкового турніру.

Традиційна нарада з організаційних питань проведення матчу за участі представників Динамо та Ювентуса мала цього разу нетрадиційний вигляд. Через пандемію COVID-19 обговорення відбувалось не в залі НСК Олімпійський, як зазвичай, а в онлайн-режимі. Серед іншого було затверджено, у формах яких кольорів проведуть матч обидві команди, а також арбітри.

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Як інформує офіційний сайт Динамо, підопічні Мірчі Луческу зіграють у своїй домашній, білій формі з горизонтальними смужками (голкіпер одягне темно-синій комплект). Туринці розпочнуть сезон у Лізі чемпіонів у своєму третьому комплекті – помаранчево-сірого плямистого забарвлення (воротар "Старої синьйори" зіграє у жовтому). Рефері проведуть матч у блакитних футболках і чорних шортах.

Нагадаємо, поєдинок Динамо та Ювентуса відбудеться у Києві вже сьогодні, 20 жовтня. Початок зустрічі о 19:55.

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