Київське Динамо продовжує підготовку до матчу Ліги чемпіонів проти Юве.

Динамо провело одне з останніх підготовчих занять перед зустріччю з Ювентусом у першому турі ЛЧ.

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Як повідомляє офіційний сайт киян, тренування відбувалось на базі у Конча-Заспі під пильним наглядом Мірчі Луческу та його асистентів. Атмосфера була дружня – футболісти усміхались та жартували, виконували бігову роботу. Цікаво, що за цим дійством спостерігали і брати Суркіси.

Вже завтра, 20 жовтня, "біло-сині" зустрінуться з Ювентусом на НСК Олімпійський. Початок матчу о 19:55.

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