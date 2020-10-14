Київське Динамо матиме додаткову підтримку на трибунах під час матчу з туринським Ювентусом.

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Про це повідомила прес-служба клубу. Влада Києва задовольнила запит Динамо та дозволила проведення поєдинку з глядачами за умови суворого дотримання карантинних обмежень. Цікаво, що наразі столиця України перебуває у "помаранчевій" зоні. Згідно з правилами, у таких містах заборонено проведення масових заходів за участі понад 220 осіб.

Зауважимо, УЄФА ухвалив рішення, що на матчах групового етапу допускається присутність глядачів на трибунах в обмеженій кількості. Остаточне рішення ухвалюється згідно з нормами, встановленими місцевою владою для запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.

Цікаво, що на матчі збірної України з Іспанією зменшили дозволену квоту – з 30% до 15% місткості стадіону. Про аналогічне зменшення на поєдинок Динамо і Ювентуса наразі не повідомляється.

Нагадаємо, Динамо зіграє у групі G з Ювентусом, Барселоною та Ференцварошем. Поєдинок з туринцями пройде 20 жовтня на НСК Олімпійський, початок о 19:55.

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