"Гра в Лізі Націй – абсолютний форс-мажор, так склалися обставини. Це моя робота – не давати забити супернику. Це заслуга всієї команди, що ми перемогли Іспанію. Мені дзвонив Луческу, побажав удачі і сил, тому що мій дебют був важким, але мене підтримали. Андрій Шевченко перед кожним матчем налаштовує. Те, що потрапило на камери, додатково мотивувало футболістів. Повірте, це лише маленька частина того, що ми можемо чути.

Динамо – Ювентус: УЄФА назвав бригаду арбітрів на поєдинок Ліги чемпіонів

Щодо матчу з Ювентусом і відсутності Кріштіану Роналду – ми про це не думаємо. Думаємо тільки про свою гру і готуємося на вівторок. Неважливо, хто вийде – це ж Ювентус... Всі розуміють, що це Ліга чемпіонів", – резюмував Бущан в коментарі ПроФутболу.

Нагадаємо, 20 жовтня Динамо прийматиме Ювентус у першому турі Ліги чемпіонів, початок зустрічі о 19:55.

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