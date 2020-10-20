"Давно в Києві не було подібних подій. Це тест на зрілість для наших футболістів. Шкода, що не буде повного стадіону. Сподіваюся що в Києві буде хороший матч. Збірна України показала, що з усіма можна грати. У нас амбітна команда – поєднання досвіду та молодості. Київська молодь вміє думати. Вони роблять оцінку своїй майстерності та кваліфікації. Усе буде залежати від тактики та готовності, наскільки футболісти будуть мотивовані.

Динамо – Ювентус: де дивитися матч Ліги чемпіонів

Динамо – це не та команда, що була. Склад досить бойовий, але дуже мало часу для того, щоб підготуватися. Важко грати на третій-четвертий день. Збірники отримали непогане навантаження. Одним треба підтягнутися, іншим – відновитися. Перед тренером поставлене завдання збалансувати склад, це дуже складно зробити. Подивимося, наскільки вистачить мудрості при підготовці. Але всі розуміють, що лише в цих іграх можна зробити саморекламу, щоб тебе побачили. Матчі з Ювентусом, Барселоною – знакові, весь світ буде дивитися.

Які футболісти зіграють ключову роль у поєдинку? Є лідери – це Вербіч, Сидорчук, де Пена – люди, які досвідченіші, старші за молодь. Від них багато чого буде залежати, наскільки вони зможуть повести команду за собою", – цитує Буряка офіційний сайт київського клубу.

Матч Динамо Київ – Ювентус стартує сьогодні, 20 жовтня, о 19:55 на НСК Олімпійський.

Динамо – Ювентус: анонс матчу Ліги чемпіонів