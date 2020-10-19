Київське Динамо продовжує підготовку до матчу із Ювентусом під пильним наглядом президента клубу та його брата.

Ігор та Григорій Суркіси / Фото з відкритих джерел

Динамо 20 жовтня зіграє з Ювентусом у груповому етапі Ліги чемпіонів на НСК Олімпійський.

Динамо – Ювентус: передматчева прес-конференція Мірчі Луческу

Сьогодні, 19 жовтня, "біло-сині" провели передматчеве заняття на тренувальній базі у Конча-Заспі. Брати Суркіси – Ігор та Григорій – спостерігали з трибун за тренуванням динамівців під керівництвом Мірчі Луческу.

До слова, окрім Ювентуса, Динамо у груповому етапі Ліги чемпіонів зіграє з Барселоною та Ференцварошем.

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