Динамо – Ювентус: брати Суркіси завітали на передматчеве тренування підопічних Луческу
18:08 - Читать на русском
Київське Динамо продовжує підготовку до матчу із Ювентусом під пильним наглядом президента клубу та його брата.
Динамо 20 жовтня зіграє з Ювентусом у груповому етапі Ліги чемпіонів на НСК Олімпійський.
Динамо – Ювентус: передматчева прес-конференція Мірчі Луческу
Сьогодні, 19 жовтня, "біло-сині" провели передматчеве заняття на тренувальній базі у Конча-Заспі. Брати Суркіси – Ігор та Григорій – спостерігали з трибун за тренуванням динамівців під керівництвом Мірчі Луческу.
До слова, окрім Ювентуса, Динамо у груповому етапі Ліги чемпіонів зіграє з Барселоною та Ференцварошем.
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Джерело: Футбол 24
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