Київське Динамо проводить третій товариський матч на зборах в ОАЕ. Суперник – національна команда Йорданії. Стартові склади та онлайн-відеотрансляція гри – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Динамо – Йорданія стартує о 15:30 за київським часом. Це третій контрольний поєдинок для "біло-синіх" на зборах в Об'єднаних Арабських Еміратах. У першому спарингу підопічні Мірчі Луческу поступилися варшавській Легії (0:2), а через кілька днів розібралися з солігорським Шахтарем – 2:0 завдяки голам Клейтона та Віктора Циганкова.

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Збірна Йорданії посідає 95 місце в рейтингу ФІФА та замикає топ-15 найсильніших національних команд Азії. Йорданію очолює 57-річний бельгієць Вітал Боркелманс. Раніше він працював на батьківщині у маловідомих місцевих клубах, а з 2012 по 2016 рік входив у тренерський штаб Марка Вільмотса в національній команді Бельгії. Боркелманс очолив збірну Йорданії в 2018 році.

Стартовий склад Динамо: Бущан, Кендзьора, Сирота, Миколенко, Забарний, Сидорчук, Буяльський, Шепелєв, Де Пена, Супряга, Жерсон

Запасні: Бойко, Нещерет, Попов, Шабанов, Сідклей, Дуелунд, Караваєв, Лєднєв, Бєсєдін, Ванат

Динамо – Йорданія: дивитися матч онлайн – відеотрансляція 24 січня 2021