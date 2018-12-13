Динамо – Яблонец: післяматчева прес-конференція Петра Ради

Головний тренер Яблонця Петр Рада відповів на запитання журналістів після перемоги над Динамо в груповому раунді Ліги Європи (0:1).

"Чи мав результат сьогоднішньої гри для нас значення? Звичайно, ми хотіли виграти. Особливо в такого сильного суперника, як Динамо. Я вважаю, що ми заслужили цю перемогу.

Динамо програло вдома Яблонцю в останньому турі Ліги Європи

Можливий пенальті в першому таймі? Ми на відео побачили, що в тому епізоді Яблонец заробив право пробити 11-метровий. Однак арбітр вирішив інакше, та ще й показав нам жовту картку. Критикувати рефері я не буду, вони судять так, як вміють.

Ми відіграли добре, у першому таймі мали 3 гольові моменти, а також потенційний пенальті. Потрібно було краще розпорядитися своїми шансами, але таке іноді стається. Головне, що перемогли.

Динамо – Яблонец – відео гола

Чому не вийшов у старті Едуард Соболь? Ми обрали іншу схему та стратегію, вирішили, що він підсилить команду в другому таймі.

Динамо та Шахтар – найсильніші команди в Україні. Перспективи киян у Лізі Європи? Все залежить від їхніх зусиль та вдачі. Чи серйозні для нас гроші за цю перемогу (близько 500 тисяч євро)? Гроші завжди приємні, особливо перед Різдвом", – сказав Рада на післяматчевій прес-конференції.