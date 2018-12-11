Динамо – Яблонец: кияни проведуть тренування на базі, гості – на стадіоні ім. Лобановського

Стало відомо, де пройдуть предматчеві тренування Динамо та Яблонця через гру Шахтаря з Ліоном на Олімпійському.

Як повідомляє офіційний сайт Динамо, у середу, о 16:45 на базі киян у Конча-Заспі пройде передматчева прес-конференція Олександра Хацкевича та одного з гравців команди. О 17:00 на базі відбудеться тренування.

Динамо – Яблонец: матч обслуговуватиме ісландська бригада арбітрів

Тренер та один з гравців Яблонця дадуть свій коментар перед грою на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського о 18:00, а через півгодини на тому ж стадіоні відбудеться тренування команди.

Суркіс: Закликаю вболівальників підтримати на Олімпійському дві українські команди – і Динамо, і Шахтар

Нагадаємо, матч між Динамо та Яблонцем відбудеться у четвер на НСК Олімпійському, а за день до цього на тому ж стадіоні свій матч у Лізі Чемпіонів проведе донецький Шахтар.