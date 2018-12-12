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Динамо – Яблонец: кияни не піднімають тривогу через можливе перенесення матчу з НСК Олімпійський

11 грудня 23:34 330 Читать на русском
Динамо – Яблонец: кияни не піднімають тривогу через можливе перенесення матчу з НСК Олімпійський
Динамо – Яблонец: кияни не піднімають тривоги через можливе перенесення матчу з НСК Олімпійський

У таборі київського Динамо все спокійно.

У ЗМІ з'явилась інформація, що поєдинок Ліги Європи Динамо – Яблонец може бути перенесеним з НСК Олімпійський на стадіон Динамо через погодні умови.

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В самому клубі це питання поки не піднімалось, повідомляє Проспорт ТСН.

Варто відзначити, що 12 грудня на Олімпійському свій матч у Лізі чемпіонів проведе Шахтар.

Нагадаємо, поєдинок 6-го туру групового етапу Ліги Європи Динамо – Яблонец запланований на 13 грудня, початок о 19:55.

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Ліга Європи6 турНСК Олімпійський (Київ)

Динамо - Яблонец: Четвер 13 грудня 2018

Динамо
до матчу
1
дн
:
17
год
:
42
хв
Яблонец
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Теги
НСК Олімпійський Динамо Динамо Ліга Європи Динамо - Яблонец
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