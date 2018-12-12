Динамо – Яблонец: кияни не піднімають тривогу через можливе перенесення матчу з НСК Олімпійський

Ліга чемпіонів — 00:03 536
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Ліга чемпіонів: Тоттенхем у матчі з Барселоною дивом вирвався у плей-офф, Інтер зазнав фіаско з ПСВ і покинув турнір
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Ліверпуль – Наполі: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів – як це булоЛіга чемпіонів — 00:00 1065
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Неймар став найкращим бомбардиром в Лізі чемпіонів серед бразильцівЛіга чемпіонів — 11 груд 203
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Шальке – Локомотив: Коноплянка отримав другу найвищу оцінку в матчі – кращим був лише автор переможного голаЛіга чемпіонів — 11 груд 568
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Касільяс повторив неймовірне досягнення Роналду в Лізі чемпіонівЛіга чемпіонів — 11 груд 536
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