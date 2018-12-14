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Динамо – Яблонец: кияни епічно сконфузились у передматчевій програмці

12:51 442 Читать на русском
Динамо – Яблонец: кияни епічно сконфузились у передматчевій програмці
Динамо програло Яблонцю / фото: ФК Динамо

Динамо припустилось фейлу у програмці, присвяченій поєдинку 6 туру Ліги Європи проти Яблонця.

У програмці, яка була присвячена матчу Динамо – Яблонець, один із пунктів містив статистику протистоянь Динамо з чеськими клубами у єврокубках.

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У третьому кваліфікаційному раунді ЛЧ 2018/19 зазначений матч Славія Прага – Динамо, який проходив у серпні цього року. А вже у матчі-відповіді суперником Динамо вказана Спарта, хоча кияни протистояли тій же Славії, яку здолали з рахунком 2:0.

Нагадаємо, матч Динамо – Яблонец завершився поразкою підопічних Хацкевича, проте кияни вийшли в 1/16 фіналу Ліги Європи з першого місця.

Жеребкування 1/16 фіналу пройде 17 грудня.

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Динамо - Яблонец: Четвер 13 грудня 2018

Динамо
Матч завершено
0 : 1
Яблонец
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