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Динамо – Яблонец: Алієв зробив прогноз на матч Ліги Європи

16:49 88 Читать на русском
Динамо – Яблонец: Алієв зробив прогноз на матч Ліги Європи
Олександр Алієв / Вацко Light

Екс-хавбек "біло-синіх" Олександр Алієв пророкує перемогу Динамо над Яблонцем.

"Остання гра першої частини сезону для Динамо. Думаю, що гравці хочуть завершити рік на мажорній ноті після вирішення завдання щодо виходу з групи Ліги Європи.

Тренер Яблонця допомагав розчищати поле на стадіоні Динамо ім. Валерія Лобановського – фото дня

На мою думку, гра буде важкою. Однак Динамо переможе. Тим паче за підтримки своїх уболівальників. Потрібно успішно завершити 2018 рік.

Зважаючи, що перший матч зіграли внічию (2:2), думаю, кияни захочуть взяти реванш, аби у відпустку піти з гарним настроєм. До того ж повернувся до роботи Бєсєдін. Гадаю, що Хацкевич дасть шанс тим гравцям, які мали менше ігрової практики в сезоні. Прогнозую, що Динамо виграє та візьме три очки", – сказав Алієв для FootballHub.

Матч 6 туру групи К Ліги Європи Динамо – Яблонец відбудеться сьогодні, 13 грудня, о 19:55 за київським часом.

Динамо – Яблонец: анонс матчу Ліги Європи

Ліга Європи6 турНСК Олімпійський (Київ)

Динамо - Яблонец: Четвер 13 грудня 2018

Динамо
до матчу
2
год
:
46
хв
Яблонец
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