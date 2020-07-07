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Динамо – Ворскла: в Харківській ОДА пояснили, чому фінал Кубка України відбудеться в Харкові попри посилення карантину

09:43 - Читать на русском
Динамо – Ворскла: в Харківській ОДА пояснили, чому фінал Кубка України відбудеться в Харкові попри посилення карантину
Динамо – Ворскла / фото ФК Динамо

Голова Харківської ОДА Олексій Кучер підтвердив можливість проведення фіналу Кубка України, незважаючи на посилення карантинних заходів в місті.

 

"Це спортивний захід, а не просто зібрання. Він проводиться без уболівальників. Згідно із постановою санітарного лікаря, в таких заходах можуть брати участь не більше 200 осіб.

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Це величезний стадіон, з урахуванням відповідної соціальної дистанції, масковий режим, уболівальників не буде, тільки обслуговуючий персонал команд, преса і організатори. Тому до 200 чоловік на стадіоні дозволено – це разом з командами", – розповів Кучер у коментарі Футбол News.

Нагадаємо, фінал Кубка України Динамо – Ворскла вже двічі змінив місце проведення – попередніми варіантами були Тернопіль та Львів.

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Динамо Динамо Ворскла Ворскла Кубок України Динамо - Ворскла коронавірус
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