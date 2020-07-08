Динамо – Ворскла: Ребров припустив, чому кияни повинні виграти Кубок України

Колишній наставник "біло-синіх" поділився очікуваннями від фінального поєдинку Кубка України 2019/20. Трофей розіграють Динамо та полтавська Ворскла.

"Ворскла по праву дійшла до вирішального матчу Кубка України. З приходом Юрія Максимова команда змінилася, але фаворитом фіналу я вважаю Динамо. Для киян цей Кубок зараз важливий, напевно, як ніколи.

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Я можу спрогнозувати лише те, що динамівці матимуть перевагу, але Ворскла може проводити небезпечні контратаки. Важливими стануть перші хвилини гри. Хто відразу відчує впевненість, той отримає деяку перевагу. Фінал – це завжди боротьба психології, і цей матч не стане винятком", – цитує Реброва Команда №1.

Нагадаємо, фінал Кубка України Динамо – Ворскла розпочнеться сьогодні о 21:30. Кияни мають в активі 11 завойованих Кубків України, полтавці – лише один.

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