"Не сказав би, що була легка прогулянка. Ворскла – хороша команда, не дарма йде на третьому місці. Тому, полтавці дали нам бій і показали опір. Здорово, що ми створили хороші моменти і забили. Це те, чого нам не вистачало в попередніх матчах.

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Як нас мотивував Луческу до матчу? Після Барселони настрій був дуже поганий. Але на цю гру не потрібно було якихось слів. Ворскла дихає нам в спину перебуваючи на третьому місці. І вся команда розуміла, що потрібно будь-якою ціною вигравати і здобувати очки. Так, тренер налаштовував і багато теорії було, розбирали суперника. Всі розуміли, що потрібно вигравати", – цитує Попова офіційний сайт киян.

Перемога закріпила Динамо на вершині таблиці УПЛ з 26-ма очками, Ворскла – третя (19 балів).

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