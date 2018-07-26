toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
УКРАЇНА U-19 - ПОРТУГАЛІЯ U-19 МАРІУПОЛЬ - ЮРГОРДЕН ТРАНСФЕРИ

Динамо – Ворскла: полтавці зазнали 250-ї поразки в еліті чемпіонату України

14:16 194 Читать на русском
Динамо – Ворскла: полтавці зазнали 250-ї поразки в еліті чемпіонату України
Ворскла в матчі з Динамо / фото: ФК Ворскла

Поразка від Динамо у матчі 1-го туру УПЛ 2018/19 стала для Ворскли ювілейною – 250-ю в історії виступів команди в еліті українського футболу.

Динамо перемогло Ворсклу в стартовому матчі Прем'єр-ліги 2018/19 завдяки автоголу Ардіна Даллку. Ця поразка стала для полтавського клубу 250-ю у елітному українському дивізіоні. До слова, Ворскла виступає у вищій лізі України з 1996 року.

У свою чергу Динамо не програє в УПЛ з 4 березня – з того часу кияни здобули 11 перемог та одного разу зіграли унічию (з Маріуполем).

Динамо – Ворскла – 1:0 – відео гола і огляд матчу

Нагадаємо, за підсумками сезону 2017/18 Ворскла посіла 3 місце та зіграє у груповому турнірі Ліги Європи.

Джерело: Футбол 24
Україна1 тур

Динамо - Ворскла: Середа 25 липня 2018

Динамо
Матч завершено
1 : 0
Ворскла
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
УПЛ Динамо - Ворскла Ворскла Ворскла
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • ФФУ готує дискваліфікацію десятків людей, – журналіст
    Україна — 13:001110 ФФУ готує дискваліфікацію десятків людей, – журналіст
4
год
:
27
хв
РБ Лейпциг
19:30
Гекен
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук