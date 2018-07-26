Динамо – Ворскла: полтавці зазнали 250-ї поразки в еліті чемпіонату України

Поразка від Динамо у матчі 1-го туру УПЛ 2018/19 стала для Ворскли ювілейною – 250-ю в історії виступів команди в еліті українського футболу.

Динамо перемогло Ворсклу в стартовому матчі Прем'єр-ліги 2018/19 завдяки автоголу Ардіна Даллку. Ця поразка стала для полтавського клубу 250-ю у елітному українському дивізіоні. До слова, Ворскла виступає у вищій лізі України з 1996 року.

У свою чергу Динамо не програє в УПЛ з 4 березня – з того часу кияни здобули 11 перемог та одного разу зіграли унічию (з Маріуполем).

Динамо – Ворскла – 1:0 – відео гола і огляд матчу

Нагадаємо, за підсумками сезону 2017/18 Ворскла посіла 3 місце та зіграє у груповому турнірі Ліги Європи.