Динамо – Ворскла: Павлов назвав козир полтавців у фіналі Кубка України

Колишній наставник Ворскли та Динамо Микола Павлов поділився думками щодо майбутнього фіналу Кубка України.

"Якщо залишився шанс на Кубок України у Динамо, то потрібно його використовувати. Ворскла ж навіть якщо не виграє, то ніхто їх лаяти і критикувати не буде.

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Вони і так вистрибнули зі штанів, щоб досягти результату. Могли вилетіти з УПЛ, Максимов їх підняв, а тепер є шанс в Кубку. Одну гру зіграти можна завжди", – наводить слова Павлова телеканал Футбол.

Нагадаємо, Динамо зустрінеться з Ворсклою вже завтра, 8 липня, у фіналі Кубка України. Матч відбудеться на ОСК Металіст, початок о 21:30.

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