Динамо – Ворскла: Монзуль розсудить і фінал Кубка України

УАФ призначила офіційних осіб, які працюватимуть на вирішальному поєдинку Кубка України між Динамо та Ворсклою.

Головним арбітром зустрічі стане Катерина Монзуль, інформує офіційний сайт УАФ.

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Асистенти головного судді – Марина Стрілецька та Олександра Ардашева, четвертий рефері – Анастасія Романюк. За VAR відповідатиме Віталій Романов. До слова, саме бригада Монзуль працювала на обох півфіналах Кубка.

Нагадаємо, матч Динамо – Ворскла відбудеться вже найближчої середи, 8 липня. Стартовий свисток о 21:30.

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