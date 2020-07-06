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Динамо – Ворскла: Монзуль розсудить і фінал Кубка України

6 липня 16:11 - Читать на русском
Динамо – Ворскла: Монзуль розсудить і фінал Кубка України
Катерина Монзуль / Сайт Зорі

УАФ призначила офіційних осіб, які працюватимуть на вирішальному поєдинку Кубка України між Динамо та Ворсклою.

 

Головним арбітром зустрічі стане Катерина Монзуль, інформує офіційний сайт УАФ.

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Асистенти головного судді – Марина Стрілецька та Олександра Ардашева, четвертий рефері – Анастасія Романюк. За VAR відповідатиме Віталій Романов. До слова, саме бригада Монзуль працювала на обох півфіналах Кубка.

Нагадаємо, матч Динамо – Ворскла відбудеться вже найближчої середи, 8 липня. Стартовий свисток о 21:30.

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Головне Арбітри Катерина Монзуль Динамо Динамо Віталій Романов Кубок України 2019/20 Динамо - Ворскла Ворскла Ворскла Кубок України
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