Головний тренер Динамо Мірча Луческу на післяматчевій прес-конференції відреагував на перемогу своєї команди над Ворсклою в 7-му турі УПЛ (2:0).

– Дуже складний матч. Ми забили швидкий гол, хотіли забити ще. У нас для цього було багато можливостей, особливо в перші 15 хвилин зустрічі. Але потім з нашого боку почалися помилки. Ми намагалися грати швидко, проте часто помилялися і в технічних аспектах, і позиційно.

Загалом, ми повністю контролювали матч. Але Ворскла завжди була складним суперником. Не став винятком і сьогоднішній поєдинок.

Перемога Динамо з присмаком скандалу у відеоогляді матчу з Ворсклою – 2:0

У другому таймі у Динамо теж було багато моментів. Ми могли забивати набагато більше, ніж один м’яч. Але в цьому матчі наші гравці отримали хороший досвід. Тепер важливо, щоб вони правильно проаналізували свої помилки. Ми дуже хотіли забити другий м’яч, але й Ворскла теж намагалася агресивно грати, щоб зрівняти рахунок.

– Як оціните гру Бражка, який сьогодні вперше зіграв повний матч за першу команду Динамо?

– Це дуже хороший футболіст, і тому я вимагаю від нього багато чого. Він один може змінити ритм гри. Утім, не тільки він.

Сидорчук був хорошим капітаном нашої команди, ми вдячні йому за все. Я радий, що він підписав довгостроковий контракт із Вестерло. Можу тільки побажати йому удачі.

Шапаренко, Шепелєв, Тимчик, Вівчаренко – немалі втрати для Динамо. Це важливі гравці, але ми без них провели гарний матч. Хлопці, які сьогодні вийшли на поле, отримали хороший досвід і здобули хорошу перемогу.

– Під час матчу ви часто висловлювали претензії до Волошина. Чим ви були незадоволені в його грі?

– Він припускався багатьох помилок, особливо в контратаках. Тому я його і замінив. У нього були сьогодні хороші моменти, щоб забити більше, ніж один м’яч.

Але помилки Волошина – не проблема, тому що це молодий футболіст, який вчиться на цих своїх помилках. Перший тайм він провів добре, у нього було багато простору. Запам’яталася його комбінація з Буяльським. Волошин – дуже молодий, він вчиться, тож його помилки, повторюся, не є проблемою.

– Що скажете про епізод, коли захисник Ворскли ногою влучив в обличчя вашому підопічному?

– Це очевидна червона картка. На міжнародному рівні подібне завжди призводить до вилучення.

– Відомо, коли будуть зіграні три перенесені матчі Динамо в цьому чемпіонаті?

— У нас буде час, щоб ухвалити рішення. Ми пам’ятаємо, що в Одесі у нас вийшла дуже важка гра з Чорноморцем після переїзду з Європи. Тож, вважаю, ми ухвалили правильне рішення не грати з Металістом 1925. Це дозволило нам краще підготуватися до матчу-відповіді кваліфікації Ліги конференцій. Із Металістом 1925 і Вересом ми, думаю, зіграємо скоро. Із Зорею – трохи пізніше. Може, у грудні, – цитує Луческу Dynamo.kiev.ua

Завдяки перемозі над Ворсклою Динамо набрало 9 очок і піднялося на 7 місце турнірної таблиці чемпіонату України. У команди Мірчі Луческу є 3 матчі в запасі – кияни зіграли лише 4 поєдинки.

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