"Наш суперник на 3-му, 4-му або останньому місці – не важливо. Всі матчі дуже важко даються. Всі команди фізично добре підготовлені, тому найголовніше – 3 очки.

Динамо – Ворскла – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Рахунок 0:4 від Барселони був образливим для нас. Але ми зіграли добре в першому таймі, не пропустили, не дали створити Барселоні моменти, у нас були хороші контратаки. Той матч давав привід сподіватися на те, що ми можемо грати краще. Нам просто не пощастило, ми повинні були забивати з Барсою.

Сьогодні ми створили більше моментів. Мене турбує реалізація. Проти Барселони не було такого, що вони нас розіграли, не було суперкомбінацій. Було 5-6 моментів – вони забили. У них була краща реалізація. Ми аналізували матч, дійшли до висновку, що результат не відповідав тому, що відбувається на полі.

Сьогодні хлопці вийшли дуже сконцентрованими. Могло бути і 4:0 після першого тайму. Зробили заміни, щоб дати зіграти і іншим футболістам. Я задоволений перемогою і тим, що взяли три очки", – сказав Луческу в ефірі ПРОФУТБОЛ Digital.

Перемога закріпила Динамо на вершині таблиці УПЛ з 26-ма очками, Ворскла – третя (19 балів).

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