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Динамо – Ворскла: InStat визначив найкращого гравця фіналу Кубка України

09:37 - Читать на русском
Динамо – Ворскла: InStat визначив найкращого гравця фіналу Кубка України
Динамо – володар Кубка України 2019/20 / ФК Динамо

Півзахисник киян Карлос Де Пена став найкориснішим гравцем у вирішальному поєдинку за Кубок України 2019/20.

28’ Беньямін Вербіч
 
Руслан Степанюк 11’
11’ Руслан Степанюк
28’ Беньямін Вербіч

Динамо виявилося сильнішим за Ворсклу у фіналі Кубка України 2019/20. Основний та додатковий час поєдинку завершилися з рахунком 1:1, а в серії пенальті сильнішими були кияни – 8:7.

Динамо – Ворскла – 1:1 (пен. 8:7) – відео голів та огляд драматичного фіналу Кубка України

Карлос Де Пена став найкориснішим гравцем фіналу відповідно до даних InStat. Рейтинг ефективності уругвайця – 331 бал. Де Пена за 120 зіграних хвилин виконав 123 ТТД з браком у 20%, завдав 6 ударів по воротах, віддав 10 гострих передач (серед них – асист на Вербіча) і виграв 13 єдиноборств. У серії післяматчевих пенальті реалізував свій удар.

Друге місце посів Томаш Кендзьора (280 балів), третє – Сергій Сидорчук (261). Найкращим у складі Ворскли став голкіпер Дмитро Різник (277 балів), інформує Команда №1.

Нагадаємо, Динамо виграло свій 12-й Кубок України та зрівнялося з Шахтарем за кількістю трофеїв в історії незалежної України (по 35).

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Динамо Динамо Ворскла Ворскла Кубок України Динамо - Ворскла Томаш Томаш Кендзьора Дмитро Дмитро Різник Сергій Сергій Сидорчук Карлос Карлос Де Пена
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