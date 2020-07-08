Динамо – Ворскла: екс-форвард збірної України прогнозує сенсацію в фіналі Кубка

Колишній нападник Ворскли та збірної України Олександр Ковпак віддав перевагу команді Максимова у вирішальному матчі Кубка України 2019/20.

"За іменами Динамо, звичайно, сильніше за Ворсклу і є фаворитом фіналу. Думаю, кияни будуть диктувати свої умови на полі. Але за бажанням, мотивацією і настроєм полтавці точно не поступляться Динамо. На кону серйозний трофей.

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Що стосується фінансового стимулювання Ворскли в один мільйон гривень на матч з Динамо, то цей факт не буде головним. Але може стати хорошим додатковим бонусом. У Ворскли і без мільйона є шанс увійти в історію і через 11 років знову подарувати Полтаві Кубок країни.

Важко прогнозувати, як складеться гра, але, мені здається, основний час завершиться внічию 1:1, а в серії післяматчевих пенальті удача посміхнеться Ворсклі", – розповів Ковпак Meta-ratings.

Нагадаємо, фінал Кубка України Динамо – Ворскла розпочнеться сьогодні о 21:30. Кияни мають в активі 11 завойованих Кубків України, полтавці – лише один.

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