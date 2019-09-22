Динамо – Ворскла: Бурда зазнав травми і покинув поле на ношах

Перемогу Динамо у матчі проти Ворскли (5:0) затьмарила травма Микити Бурди.

На початку другого тайму захисник Динамо Микита Бурда у боротьбі з суперником невдало приземлився на ногу і завалився на газон.

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Травма виявилась настільки серйозною, що 24-річний оборонець покинув поле на ношах. Про деталі пошкодження поки не повідомляється.

Варто відзначити, що Бурда отримав виклик до табору збірної України на матчі проти Литви та Португалії (11 та 14 жовтня відповідно), проте через травму може пропустити ключові поєдинки відбору до Євро-2020.

В поточному сезоні УПЛ Бурда провів 7 матчів.

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