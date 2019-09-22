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Динамо – Ворскла: Бурда зазнав травми і покинув поле на ношах

19:16 1900 Читать на русском
Динамо – Ворскла: Бурда зазнав травми і покинув поле на ношах
Микита Бурда / Фото ФК Динамо

Перемогу Динамо у матчі проти Ворскли (5:0) затьмарила травма Микити Бурди.

 
Віктор Циганков 9’
Артем Шабанов 35’
Карлос Де Пена 37’
Артем Бєсєдін 46’
Карлос Де Пена 83’
9’ Віктор Циганков
35’ Артем Шабанов
37’ Карлос Де Пена
46’ Артем Бєсєдін
83’ Карлос Де Пена

На початку другого тайму захисник Динамо Микита Бурда у боротьбі з суперником невдало приземлився на ногу і завалився на газон.

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Травма виявилась настільки серйозною, що 24-річний оборонець покинув поле на ношах. Про деталі пошкодження поки не повідомляється.

Варто відзначити, що Бурда отримав виклик до табору збірної України на матчі проти Литви та Португалії (11 та 14 жовтня відповідно), проте через травму може пропустити ключові поєдинки відбору до Євро-2020.

В поточному сезоні УПЛ Бурда провів 7 матчів.

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Теги
Ворскла - Динамо Микита Бурда Микита Бурда Динамо Динамо Україна Україна Збірна України
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