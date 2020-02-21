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Динамо – Ворскла: Бурда не встиг повністю відновитися після травми

10:35 714 Читать на русском
Динамо – Ворскла: Бурда не встиг повністю відновитися після травми
Микита Бурда / фото: Динамо

Динамо у першому матчі після зимової паузи проти Ворскли в 19-у турі УПЛ не допоможе Микита Бурда.

 

Захисник "біло-синіх" Микита Бурда ще не відновився після травми і не готується до поєдинку з Ворсклою, повідомляє прес-служба Динамо.

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Зазначається, що Микита частково працює в загальній групі, а частково – за індивідуальною програмою. Повноцінно працювати нарівні з усіма гравцями він зможе мінімум через два тижні. Цікаво, що недавно кияни повідомляли про те, що лазарет команди порожній.

Нагадаємо, Динамо розпочне другу частину сезону матчем 19-го туру УПЛ проти Ворскли. Гра запланована на 22 лютого, початок о 17:00.

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Микита Бурда Микита Бурда Динамо Динамо Динамо - Ворскла
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