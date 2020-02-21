Динамо – Ворскла: Бурда не встиг повністю відновитися після травми

Динамо у першому матчі після зимової паузи проти Ворскли в 19-у турі УПЛ не допоможе Микита Бурда.

Захисник "біло-синіх" Микита Бурда ще не відновився після травми і не готується до поєдинку з Ворсклою, повідомляє прес-служба Динамо.

Динамо – Ворскла: УАФ пояснила рішення щодо проведення матчу без глядачів, натякнувши на проблеми в київському клубі

Зазначається, що Микита частково працює в загальній групі, а частково – за індивідуальною програмою. Повноцінно працювати нарівні з усіма гравцями він зможе мінімум через два тижні. Цікаво, що недавно кияни повідомляли про те, що лазарет команди порожній.

Нагадаємо, Динамо розпочне другу частину сезону матчем 19-го туру УПЛ проти Ворскли. Гра запланована на 22 лютого, початок о 17:00.

"Невідоме Динамо": залаштунки команди, про які ви не здогадувались, унікальний фільм і трохи спойлерів