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Динамо – Ворскла: актриса "Жіночого кварталу" виконає Гімн України перед фіналом Кубка

17:33 - Читать на русском
Динамо – Ворскла: актриса "Жіночого кварталу" виконає Гімн України перед фіналом Кубка
Марта Адамчук / фото з відкритих джерел

Марта Адамчук, яка представляє "Жіночий квартал", удостоїлася честі виконати Державний Гімн України перед початком поєдинку між Динамо та Ворсклою.

 

Актриса "Жіночого кварталу" Марта Адамчук є учасницею проекту з моменту його створення. Раніше вокалістка брала участь і ставала фіналісткою різноманітних шоу та вже не раз виконувала Гімн України перед важливими спортивними подіями, зазначає офіційний сайт УАФ.

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"На такому високому рівні я Гімн України ще не виконувала, тому, звичайно, це дуже відповідальна місія. У мене тато – затятий уболівальник, і ще в дитинстві я загадала бажання, що коли-небудь порадую його своїм виступом на стадіоні. Нарешті моя мрія здійсниться!" – зізналася Адамчук.

Нагадаємо, фінал Кубка України Динамо – Ворскла розпочнеться сьогодні о 21:30. Кияни мають в активі 11 завойованих Кубків України, полтавці – лише один.

Динамо – Ворскла: анонс фіналу Кубка України

blog_ava
Динамо – Ворскла: анонс фіналу Кубка України
08:00
15241
Теги
Ворскла Ворскла Динамо Динамо Кубок України Динамо - Ворскла
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