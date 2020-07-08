Динамо – Ворскла: актриса "Жіночого кварталу" виконає Гімн України перед фіналом Кубка

Марта Адамчук, яка представляє "Жіночий квартал", удостоїлася честі виконати Державний Гімн України перед початком поєдинку між Динамо та Ворсклою.

Актриса "Жіночого кварталу" Марта Адамчук є учасницею проекту з моменту його створення. Раніше вокалістка брала участь і ставала фіналісткою різноманітних шоу та вже не раз виконувала Гімн України перед важливими спортивними подіями, зазначає офіційний сайт УАФ.

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"На такому високому рівні я Гімн України ще не виконувала, тому, звичайно, це дуже відповідальна місія. У мене тато – затятий уболівальник, і ще в дитинстві я загадала бажання, що коли-небудь порадую його своїм виступом на стадіоні. Нарешті моя мрія здійсниться!" – зізналася Адамчук.

Нагадаємо, фінал Кубка України Динамо – Ворскла розпочнеться сьогодні о 21:30. Кияни мають в активі 11 завойованих Кубків України, полтавці – лише один.

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