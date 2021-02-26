"На цьому етапі Ліги Європи відверто слабких команд вже немає. Всі, хто пробився в 1/8 фіналу, мають або високий ігровий рівень, або високу мотивацію і пристойний склад. Тому не було сенсу очікувати когось слабкого або сподіватися на дуже прихильний жереб.

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Наш майбутній суперник – Вільяреал – дуже цікава і при цьому досить специфічна команда. Менше, ніж вони, в нинішньому чемпіонаті Іспанії програв лише Атлетіко, але за кількістю нічиїх Вільяреал далеко попереду інших команд в національному чемпіонаті.

Це прагматична і добре організована команда з відомим головним тренером. Унаї Емері вважається великим фахівцем у Лізі Європи, він тричі перемагав з Севільєю і виводив у фінал Арсенал. Для цього тренера немає секретів в єврокубкових битвах на стадії плей-офф, він досвідчений стратег і тактик.

Безумовно, ми будемо вивчати Вільяреал дуже детально, але вже можна сказати, що у суперника серйозний склад, в якому виділяються забивний форвард Жерар Морено, якісний голкіпер Асенхо, а також досвідчені Рауль Альбіоль і Дані Парехо.

Говорити про шанси не буду, це прерогатива вболівальників, журналістів та експертів. Наше завдання добре підготуватися до цих матчів і викластися на всі сто відсотків! Упевнений, що тренерський штаб Динамо визначить правильний напрямок і ми скористаємося нашими сильними сторонами.

Користуючись нагодою, хочу запросити вболівальників на трибуни. Ваша підтримка для нас дуже важлива і команда дуже скучила за цими незабутнім емоціям, коли вболівальники на Олімпійському створюють особливу атмосферу!" – цитує Сидорчука офіційний сайт киян.

Нагадаємо, двобої Динамо та Вільяреала відбудуться 11-го та 18 березня.

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