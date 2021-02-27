"Гра Динамо з Брюгге продемонструвала, що у динамівців є великі труднощі з грою в атаці. Буквально один свій момент команда реалізувала, але в цілому гра в атакувальних діях у киян не вдавалась. Її не було. Видно, що Луческу створив зараз команду, яка грає з прицілом на оборону, головне завдання – не пропустити, а попереду вже як вийде. Команда вичікує.

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Думаю, в протистоянні з Вільярреалом шансів у Динамо не багато. Іспанці фаворити і, швидше за все, пройдуть нашу команду. Оптимізм, звичайно, це добре, але потрібно реально дивитися на речі. Змагатися з іспанцями динамівцям буде складно", – цитує Сабо Meta-ratings.com.ua.

Нагадаємо, двобої Динамо та Вільяреала відбудуться 11-го та 18 березня.

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