Динамо – Вільяреал: Сабо приречено оцінив шанси киян у двобої Ліги Європи
Колишній наставник збірної України та Динамо Йожеф Сабо поділився враженнями від жеребкування пар 1/8 фіналу ЛЄ.
"Гра Динамо з Брюгге продемонструвала, що у динамівців є великі труднощі з грою в атаці. Буквально один свій момент команда реалізувала, але в цілому гра в атакувальних діях у киян не вдавалась. Її не було. Видно, що Луческу створив зараз команду, яка грає з прицілом на оборону, головне завдання – не пропустити, а попереду вже як вийде. Команда вичікує.
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Думаю, в протистоянні з Вільярреалом шансів у Динамо не багато. Іспанці фаворити і, швидше за все, пройдуть нашу команду. Оптимізм, звичайно, це добре, але потрібно реально дивитися на речі. Змагатися з іспанцями динамівцям буде складно", – цитує Сабо Meta-ratings.com.ua.
Нагадаємо, двобої Динамо та Вільяреала відбудуться 11-го та 18 березня.
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