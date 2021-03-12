"Мені немає в чому дорікнути хлопцям, я задоволений тим, як вони зіграли. Але є різниця в класі, майстерності й особливо у досвіді. У нас дуже молода задня лінія, і ця нестача досвіду була помітна. Чим далі проходиш у єврокубках, тим сильніші та складніші суперники, і сьогодні опонент був кращим за нас. Це ж стосується і пропущених голів – відсутність досвіду у нас дозволила супернику вичавити максимум із двох стандартів. І в той же час ми не були настільки уважними та сконцентрованими. Але в цілому Вільяреал переміг заслужено.

Динамо – Вільяреал – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Звичайно, другий гол нас засмутив, як і будь-який пропущений м'яч. Після другого пропущеного гола ми домінували, створювали моменти та грали активно. Коли у тебе три молодих захисника, це природно, що вони помиляються – дається взнаки відсутність досвіду. Що стосується реалізації, то суперник доходив до наших воріт в результаті комбінацій і створював моменти, у той час як ми намагалися пробитися до воріт індивідуально, і найчастіше ухвалювали неправильні рішення на етапі останнього пасу та розвитку атаки. Тому, на жаль, нам не вдалося забити.

У футболі завжди вирішальне значення мають голи. Якби Циганков реалізував свій момент на початку гри, матч пішов би за зовсім іншим сценарієм. Ми могли б компенсувати відсутність досвіду своїм ентузіазмом. До слова, мені здалося, що в тому епізоді був легкий поштовх з боку гравця Вільяреала. Вважаю, що іспанці були кращими, але рахунок трохи не відповідає грі – результат 1:2 був би більш закономірним.

Емері: У Вільяреала було достатньо можливостей, щоб забити і третій м'яч

Я бачу момент з першим голом трохи інакше. Необхідно переглянути, як забивали цей гол. Наші футболісти повинні були грати індивідуально із суперниками. М'яч був винесений зі штрафного, але його повернули назад, і сталася втрата концентрації й уваги. Тут знову позначилася індивідуальна майстерність гравців Вільяреала – такому футболісту, як Морено, не можна давати ні сантиметра простору, ні частки секунди, адже він відразу цим скористається. А що стосується другого пропущеного гола, то поки ми розбирали гравців у штрафному, Вільяреал швидко доставив м'яч на фланг, і футболіст без прикриття легко подав. Вже було складно виграти боротьбу у високих суперників. На мою думку, позначилися різниця в класі та досвіді.

Я сказав хлопцям, що великих претензій до них немає. Такий рівень нашого чемпіонату. Вільяреал же представляє чемпіонат зовсім іншого рівня, де ігри такої напруги відбуваються два рази на тиждень. Ця команда має в своєму складі гравців топ-рівня, і намагається показувати топовий футбол. На жаль, у чемпіонаті України у нас таких матчів немає, тому складно порівнювати наш чемпіонат із іспанським", – наводить слова Луческу сайт Динамо.

Вільяреал впевнено переграв Динамо у першому матчі 1/8 ЛЄ – команда Луческу майже без шансів