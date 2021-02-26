Один з директорів іспанського клубу Маркуш Сенна поділився думками щодо майбутнього суперника своєї команди у другому за силою євротурнірі.

"Теоретично це доступний суперник. Ми маємо перевагу, оскільки зіграємо перший матч на полі суперника. Виїздний поєдинок повинен послужити нам добрим уроком.

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Коли справа доходить до цих моментів – прямих фаворитів немає. Хоча теоретично — ми фаворити. Ви повинні дуже добре вивчити свого суперника. Це буде складно", – цитує Сенну видання AS.

Нагадаємо, Динамо свого часу вже зустрічалось з Вільяреалом. У 2005 році на стадії 1/16 фіналу Кубка УЄФА кияни вдома зіграли внічию (0:0), але поступилися на виїзді (0:2).

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