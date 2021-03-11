Стало відомо, в яких комплектах екіпірування українська та іспанська команди вийдуть на поєдинок 1/8 фіналу другого за престижністю єврокубкового турніру.

Як відомо, вже сьогодні, 11 березня, Динамо розпочне боротьбу проти Вільяреала за вихід у чвертьфінал Ліги Європи.

"Динамо грає в "окопний" футбол і лише "відстрілюється": Заховайло приречено оцінив шанси киян у матчі з Вільяреалом

На традиційній передматчевій нараді, яка відбулась на НСК Олімпійський, було офіційно затверджено, у яких комплектах форми зіграють команди.

Як інформує офіційний сайт "біло-синіх", кияни вийдуть на поле в екіпіровці білого кольору з синіми горизонтальними смугами, а голкіпер гратиме у чорному комплекті. Вільяреал проводитиме поєдинок у жовтій формі, а воротар – у помаранчевій. Бригада арбітрів буде у блакитних футболках і чорних шортах.

Стартовий свисток матчу пролунає о 19:55.

Динамо – Вільяреал: анонс матчу 1/8 фіналу Ліги Європи