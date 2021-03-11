Динамо – Вільяреал: кияни зібрали у 4 рази більше глядачів, ніж у матчі проти Брюгге
22:18 - Читать на русском
Перший матч 1/8 фіналу ЛЄ між Динамо і Вільяреалом (0:2) зібрав чималу аудиторію.
завершено
Пау Торрес 30’
Рауль Альбіоль 52’
30’ Пау Торрес
52’ Рауль Альбіоль
На трибунах НСК Олімпійський був 12 751 глядач. За умовами протоколу на стадіон дозволяли пускати максимум 23 тисячі фанатів.
Динамо – Вільяреал – 0:2 – відео голів
Динамо показало серйозний прогрес після домашнього матчу проти Брюгге на стадії 1/16 фіналу. Ту гру відвідало близько 3 тисячі вболівальників. Показник Шахтаря у матчі з Маккабі Т-А (10 217) також був перевершений.
Нагадаємо, за тиждень Динамо поїде в гості до Вільяреала, а "гірники" прийматимуть Рому.
Вільяреал впевнено переграв Динамо у першому матчі 1/8 ЛЄ – команда Луческу майже без шансів
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