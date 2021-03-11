Перший матч 1/8 фіналу ЛЄ між Динамо і Вільяреалом (0:2) зібрав чималу аудиторію.

На трибунах НСК Олімпійський був 12 751 глядач. За умовами протоколу на стадіон дозволяли пускати максимум 23 тисячі фанатів.

Динамо – Вільяреал – 0:2 – відео голів

Динамо показало серйозний прогрес після домашнього матчу проти Брюгге на стадії 1/16 фіналу. Ту гру відвідало близько 3 тисячі вболівальників. Показник Шахтаря у матчі з Маккабі Т-А (10 217) також був перевершений.

Нагадаємо, за тиждень Динамо поїде в гості до Вільяреала, а "гірники" прийматимуть Рому.

Вільяреал впевнено переграв Динамо у першому матчі 1/8 ЛЄ – команда Луческу майже без шансів