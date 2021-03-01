Київський клуб зможе відчути підтримку вболівальників у важливому протистоянні проти іспанського колективу.

У понеділок, 1 березня, о 15:00 Динамо розпочало реалізацію квитків на перше протистояння проти Вільяреала в 1/8 фіналу Ліги Європи, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Придбати пропуск на стадіон можна буде лише онлайн – на сайтах Esport.in.ua та Karabas. Динамо реалізовує 30% квитків від місткості НСК Олімпійський відповідно до карантинних обмежень. Ціни стартують від 100 гривень.

Зауважимо, перший матч проти Вільяреала відбудеться в Києві 11 березня о 19:55, матч-відповідь – рівно за тиждень в Іспанії.

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