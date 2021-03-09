"Біло-сині" продовжують підготовку до дуелі з "жовтою субмариною" у другому за силою євротурнірі.

Вже у найближчий четвер, 11 березня, Динамо у рамках 1/8 фіналу Ліги Європи прийматиме іспанський Вільяреал.

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Напередодні матчу, у середу, у конференц-залі тренувальної бази Динамо у Кончі-Заспі о 16:30 відбудеться прес-конференція головного тренера Динамо та гравця команди, повідомляє офіційний сайт Динамо. А о 17:00 розпочнеться тренування "біло-синіх" (перші 15 хвилин будуть відкритими для ЗМІ).

Нагадаємо, прес-конференція головного тренера Вільяреала Унаї Емері та тренування "жовтої субмарини" у Києві не передбачені. Іспанці будуть дотримуватися максимально закритого режиму: спілкування з пресою проведуть на батьківщині, а після матчу одразу ж вилетять додому.

Зустріч у четвер розпочнеться о 19:55. Матч-відповідь, який відбудеться 18 березня, стартує о 22:00.

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