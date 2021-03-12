Статистичний ресурс InStat Index підбив підсумки протистояння української та іспанської команд у у першому матчі 1/8 фіналу другого за силою євротурніру.

Найкориснішим гравцем "біло-синіх" у поєдинку проти іспанської команди за оцінками InStat став півзахисник киян Микола Шапаренко, повідомляє видання Zbirna.com.

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Рейтинг ефективності його гри склав 297 балів. В активі хавбека збірної України за 67 хвилин було 75 ТТД з браком 7%, вісім виграних єдиноборств, чотири відбори, шість перехоплень, п'ять підбирань і один удар по воротах.

До трійки найкращих гравців Динамо також увійшли Томаш Кендзьора (275) і Георгій Бущан (271), а найвищий бал отримав нападник "жовтої субмарини" Жерар Морено (342).

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