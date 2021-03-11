"Мені здається, після гри залишилася якась недомовленість. Але команда віддавалася повністю. Ми старалися, але не вийшло реалізувати свої моменти. Це футбол, потрібно рухатися далі. Уже в неділю у нас важливий матч.

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Півроку тому, напевно, ніхто не міг і припустити, що ми будемо грати на цій стадії. Хоча, відверто кажучи, результат не дуже... Хотілося потішити глядачів, та й гра нам давалася, але чогось не вистачило. Проте, нічого страшного не сталося, ми не вішаємо ніс і готуємося до наступної гри.

Чи вірю у шанси Динамо пройти далі? У футболі немає нічого неможливого. Звичайно, хочеться вірити в краще і в диво.

Два голи були пропущені зі стандартів? Усі команди мають подібні проблеми. Просто не потрібно на цьому акцентувати увагу. Подивимося, проаналізуємо і будемо рухатися далі.

Вихід нашої команди в 1/8 фіналу ЛЄ – успіх? Я вважаю, так. До того ж, ще є матч-відповідь. Дай бог, аби фарт був на нашому боці. У футболі буває всяке, будемо сподіватися на краще", – цитує Бущана офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи між цими суперниками відбудеться 18 березня в Іспанії, початок о 22:00.

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