Динамо – Вест Бромвіч: стартові склади та безкоштовна онлайн-трансляція товариського матчу
Динамо проведе спаринг проти англійського Вест Бромвіча. Стартовий склад киян та безкоштовна трансляція доступні у цій новині на "Футбол 24".
Початок матчу Динамо – Вест Бромвіч заплановано на 13:00 за київським часом. Безкоштовна трансляція буде доступна на Youtube-каналі "біло-синіх", дивитися можна прямо в цій новині.
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Динамо проведе свій четвертий спаринг на літніх зборах в Австрії. До цього кияни обмінялися перемогами з Кішвардою, а також зазнали поразки від Мітьюлланда.
Підопічні Шовковського відкриють офіційний сезон 22 або 23 липня. У другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів Динамо зустрінеться з переможцем пари Жальгіріс / Хамрун.
Стартовий склад Динамо на матч проти Вест Бромвіча: Нещерет, Супряга, Торрес, Караваєв, Кабаєв, Яцик, Буяльський (к.), Захарченко, Біловар, Гусєв, Михайленко.
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