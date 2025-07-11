Динамо проведе спаринг проти англійського Вест Бромвіча. Стартовий склад киян та безкоштовна трансляція доступні у цій новині на "Футбол 24".

Початок матчу Динамо – Вест Бромвіч заплановано на 13:00 за київським часом. Безкоштовна трансляція буде доступна на Youtube-каналі "біло-синіх", дивитися можна прямо в цій новині.

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Динамо проведе свій четвертий спаринг на літніх зборах в Австрії. До цього кияни обмінялися перемогами з Кішвардою, а також зазнали поразки від Мітьюлланда.

Підопічні Шовковського відкриють офіційний сезон 22 або 23 липня. У другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів Динамо зустрінеться з переможцем пари Жальгіріс / Хамрун.

Стартовий склад Динамо на матч проти Вест Бромвіча: Нещерет, Супряга, Торрес, Караваєв, Кабаєв, Яцик, Буяльський (к.), Захарченко, Біловар, Гусєв, Михайленко.

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