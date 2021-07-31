Півзахисник Вереса Сергій Шестаков не зможе допомогти своїй команді у матчі 2-го туру УПЛ проти Динамо.

Сергій Шестаков залишається єдиним гравцем Вереса у лазареті перед матчем проти Динамо, повідомляє meta-ratings.

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Наступного тижня новачок рівненців почне займатись за індивідуальною програмою. Видання назвало ймовірну дату дебюту – 14 серпня у грі проти Ворскли.

До слова, матч Динамо – Верес відбудеться 1 серпня, початок о 19:30. Щодо Сергія Шестакова, то він перебрався до рівненців цього літа з угорського Діошдьйора, а перед цим грав за Олімпік, Нафтовик, Украгроком та тернопольську Ниву.

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