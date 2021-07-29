"Не бачу жодної різниці, коли і з ким грати. Впевнений, що кожен із футболістів нашої команди хоче якомога краще себе проявити в матчі проти Динамо.

Кулач офіційно став гравцем Динамо

Особисто у мене ніякої принциповості немає. Але дуже хочу, щоб команда зіграла цієї неділі не гірше, аніж у сезоні 2017/18, коли на першому етапі чемпіонату Верес зіграв з Динамо унічию (0:0) на виїзді і переміг вдома (3:1). Підготовка до матчу з Динамо? Готуємося у звичному режимі. І з хорошим настроєм після вихідних", – наводить слова Кучерова офіційний сайт Вереса.

До слова, матч Динамо – Верес відбудеться вже 1 серпня та стане першим для киян у поточному чемпіонаті України. Початок зустрічі о 19:30.

Із Динамо – на вихід: Луческу втратив віру у Супрягу і ще 12 динамівців, серед яких навіть вчорашні лідери