Команда Мірчі Луческу зіграє останній спаринг на турецьких зборах. Стартові склади і онлайн-відеотрансляція поєдинку – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Динамо – Вальмієра стартує о 16:00 за Києвом. Це 14-та і остання гра команди Луческу на зборах. Незабаром динамівці повернуться до України, а вже 4 березня проведуть перший офіційний матч 2023 року – суперником стане Інгулець.

У попередніх контрольних поєдинках кияни здобули 7 перемог, тричі зіграли внічию та ще тричі програли. Вальмієра на зборах у Туреччині вже грала з українськими клубами – 0:0 з Кривбасом, 3:2 з Вересом і 3:3 з Металістом.

Динамо оновило заявку на УПЛ – два повернення з Європи

Вальмієра рік за роком прогресує в чемпіонаті Латвії – третє місце у 2020-му, "срібло" у 2021-му та чемпіонство у сезоні-2022. Команду очолює 40-річний місцевий фахівець Юргіс Калнс. Рі тому Динамо і Вальмієра вже зустрічалися на зборах – тоді в Україні ще не було повномасштабної війни, а кияни завдяки голам Вітінью та Андрієвського виграли 2:0.

Стартовий склад Динамо: Моргун – Караваєв, Дячук, Сирота, Дубінчак – Сидорчук, Гармаш – Волошин, Буяльський, Кабаєв – Ванат.

Стартовий склад Вальмієри: Ольсес – Бірка, Вейпс, Балодіс, Яунземс – Желізко, Каірмані, Діоп, Варславанс, Гуйє – Тонішевс.

Пряма трансляція гри доступна в YouTube-каналі Динамо, а також у цій новині на "Футбол 24".