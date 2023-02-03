Динамо зустрічається з Унірею в рамках зимових зборів. Дивіться матч онлайн у цій новині на "Футбол 24".

Сам поєдинок, як і онлайн-трансляція Динамо – Уніря на "Футбол 24", стартує о 16:00. Сьогодні суперником киян стала 5-та команда другого дивізіону чемпіонату Румунії. Підопічні Мірчі Луческу все ще не виграли жодного матчу на зборах – програли Рапіду (0:4) та Марібору (0:2) і розписали нічию з Аустрією (2:2).

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Стартовий склад Динамо: Нещерет – Тимчик, Боль, Дячук, Вівчаренко – Сидорчук, Яцик, Царенко – Беніто, Ванат, Кабаєв