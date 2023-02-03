Динамо – Уніря: онлайн-трансляція матчу – Луческу дає шанс молоді
15:45 - Читать на русском
Динамо зустрічається з Унірею в рамках зимових зборів. Дивіться матч онлайн у цій новині на "Футбол 24".
Сам поєдинок, як і онлайн-трансляція Динамо – Уніря на "Футбол 24", стартує о 16:00. Сьогодні суперником киян стала 5-та команда другого дивізіону чемпіонату Румунії. Підопічні Мірчі Луческу все ще не виграли жодного матчу на зборах – програли Рапіду (0:4) та Марібору (0:2) і розписали нічию з Аустрією (2:2).
Динамо затвердило ще 2 спаринги на зборах – кияни зійдуться зі своєю легендою та колишнім тренером
Стартовий склад Динамо: Нещерет – Тимчик, Боль, Дячук, Вівчаренко – Сидорчук, Яцик, Царенко – Беніто, Ванат, Кабаєв
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter