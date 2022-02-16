Динамо U-19 зустрічалось у спарингу з Нестведом U-19. Дивіться відеоогляд матчу на Футбол 24.

Товариський матч

Динамо U-19 – Нествед U-19 – 7:0

Голи: Царенко (11), Бражко (23, пен.), Діалло (24, 66), Волошин (46), Горбач (49), Попов (87)

Депортіво U-19 – Динамо U-19 – 2:2 (серія пенальті – 2:3) – відео голів та огляд матчу

Підопічні Ігоря Костюка не залишили живого місця на супернику з Данії. Динамівці забили 7 голів без відповіді, хоча моментів у киян було на десяток м'ячів.

Особливо красивим вийшов удар сенегальського півзахисника Самби Діалло, який потужним пострілом злету відправив м'яч під перекладину. Пізніше легіонер відзначився ще дублем.

Нагадаємо, на Динамо U-19 очікує поєдинок 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА проти однолітків з лісабонського Спортінга. Матч відбудеться у Києві 2 березня, початок о 17:00.

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