toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ СК ДНІПРО-1 - ШАХТАР АНДРІЙ ЯРМОЛЕНКО ДИНАМО

Динамо U-15 розгромило Ньюкасл та здолало Манчестер Юнайтед на міжнародному турнірі в Англії

09:43 430 Читать на русском
Динамо U-15 розгромило Ньюкасл та здолало Манчестер Юнайтед на міжнародному турнірі в Англії
Динамо Київ / ФК Динамо Київ

Київське Динамо доволі успішно виступає на юнацькому міжнародному дитячому турнірі на туманному Альбіоні.

В англійському місті Дербі з 4 по 6 жовтня проходить міжнародний дитячий турнір Premier League Youth Operations серед футболістів U-15 (юнаки 2005 року народження), який організувала англійська Прем'єр-ліга, повідомляє офіційний сайт ФК Динамо.

Шапаренко – про виступи за дубль Динамо: Куди мене відправляють, там я і граю

У змаганнях беруть участь 12 команд – 9 представників клубів англійської Прем'єр-ліги, київське Динамо, австрійський Ред Булл Зальцбург і грецький Олімпіакос. Підопічні Євгена Ястребінського і Андрія Фартушняка потрапили в одну групу з трьома суперниками з Туманного Альбіону – Челсі, Манчестер Юнайтед і Ньюкаслом.

У перший день "біло-сині" поступились Челсі, що вважається найсильнішою командою Англії у цій віковій категорії, 0:4. Однак, наступного дня хлопці реабілітувались і здолали Манчестер Юнайтед (2:1). А ввечері каменя на камені не залишили від однолітків з Нюкасла – 4:0.

Тепер кияни чекають завершення змагань у інших групах, за підсумками яких визначиться їх наступний суперник.

Динамо не хотіло перемогти Лугано – швейцарські ЗМІ про невдачу команди Михайличенка в ЛЄ проти аутсайдера

blog_ava
Олександрія – Карпати: анонс матчу УПЛ
09:00
827
Теги
Динамо Динамо Ньюкасл Ньюкасл Челсі Челсі Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
50
хв
Фіорентина
13:30
Удінезе
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук