Динамо – це болюча тема для мене, – Морозюк розповів про своє ставлення до рідного клубу

Хавбек Різеспора Микола Морозюк поділився думкою щодо поточного стану київського Динамо, за яке він виступав упродовж багатьох років.

"Є бажання допомогти Динамо, для мене це рідна команда. Динамо – це болюча тема для мене, любиш, ненавидиш.

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Настільки люблю, що навіть перебуваючи в Туреччині, дивлюсь на це все, знаю це все. Дуже переживаю, злюсь. Радію, коли виграють. Але це зовсім інше, коли дивишся зі сторони, і знаєш це все", – сказав Морозюк в розмові з YouTube-каналом Бомбардир.

Нагадаємо, 31-річний гравець є вихованцем Динамо і навіть дослужився до капітанської пов'язки у київському клубі. У січні 2019 року він перебрався до турецького Різеспора.

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