Проведення поєдинку 1/8 фіналу турніру між українською та португальською командами, схоже, опинилось під серйозним питанням. Все через визнання Росією бойовиків і потенційне введення військ на територію України.

Повідомлялось, що УЄФА ухвалив рішення перенести матч з 2 на 9 березня. Натомість португальське видання Record взагалі стверджує, що поєдинок команд U-19 може не відбутись.

Динамо – Спортінг: матч Юнацької ліги УЄФА перенесений, – джерело

Зараз Спортінг очікує на вердикт від Союзу європейських асоціацій щодо долі зустрічі. Все залежатиме від ситуації, яка буде в Україні. Португальці переживають щодо безпеки під час матчу, тамтешня федерація футболу продовжує активні консультації з УЄФА.

Раніше лісабонці категорично відмовлялись летіти у столицю України, мотивуючи своє рішення загрозою повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої країни. Наразі саме стадіон Динамо імені Валерія Лобановського залишається місцем проведення матчу.

Динамо U-19 – в 1/8 Юнацької ліги УЄФА: Київ вибив чемпіона Іспанії, кіпер "привіз" гол, але став героєм серії пенальті