Динамо – Спортінг: матч Юнацької ліги УЄФА перенесений, – джерело
Поєдинок 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА між українською та португальською командами відбудеться із запізненням.
Попередньо матч був запланований на 2 березня, але тепер його перенесли на 9 число, інформує телеграм-канал Тайны Футбола.
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Місце проведення залишилось тим самим – стадіон Динамо ім. В. Лобановського. Але це поки що. Все залежатиме від ситуації в Україні. Раніше португальці категорично відмовлялись летіти у столицю України, мотивуючи своє рішення загрозою повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої країни.
Нагадаємо, на попередньому етапі Юнацької ліги УЄФА команда Ігоря Костюка здолала Депортіво в серії післяматчевих пенальті.
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