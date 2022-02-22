Попередньо матч був запланований на 2 березня, але тепер його перенесли на 9 число, інформує телеграм-канал Тайны Футбола.

Костюк оцінив готовність Динамо U-19 до продовження участі у Юнацькій Лізі УЄФА

Місце проведення залишилось тим самим – стадіон Динамо ім. В. Лобановського. Але це поки що. Все залежатиме від ситуації в Україні. Раніше португальці категорично відмовлялись летіти у столицю України, мотивуючи своє рішення загрозою повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої країни.

Нагадаємо, на попередньому етапі Юнацької ліги УЄФА команда Ігоря Костюка здолала Депортіво в серії післяматчевих пенальті.

Динамо U-19 – в 1/8 Юнацької ліги УЄФА: Київ вибив чемпіона Іспанії, кіпер "привіз" гол, але став героєм серії пенальті