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Динамо – Спарта: пряма трансляція заключного матчу киян на першому зборі в Марбельї

10:28 310 Читать на русском
Динамо – Спарта: пряма трансляція заключного матчу киян на першому зборі в Марбельї
Динамо – Спарта: пряма трансляція матчу / фото: ФК Динамо

Сьогодні Динамо проведе останній спаринг на першому зборі в Іспанії. Суперником киян буде празька Спарта.

Динамо зіграє заключний товариський поєдинок на першому зборі. Підопічні Олександра Хацкевича протистоятимуть празькій Спарті – найтитулованішому клубу Чехії.

Визначились суперники Динамо на другому зборі в Іспанії

Матч Динамо – Спарта розпочнеться о 13:00.

Нагадаємо, у попередніх спарингах кияни здолали Бохум (3:0) та розписали мирову зі Стяуа (1:1). До слова, вже 30 січня Динамо розпочне другий збір в Іспанії, який триватиме до 13 лютого. А вже 14 лютого кияни проведуть перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи проти Олімпіакоса.

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Динамо - Спарта Прага: Субота 26 січня 2019

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