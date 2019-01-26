Динамо – Спарта – 2:3 – відео голів та огляд матчу

Англія — 18:53 301
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Манчестер Сіті без Зінченка розбомбив Бернлі та вийшов до наступного раунду Кубка Англії
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Ель Класіко майбутнього: Лунін, де Йонг, Дембеле, Вінісіус й інші молоді зірки Реала та БарселониІспанія — 16:53 1496
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Динамо – Спарта: Соль втрачає дебютний гол, ефектні забиті м'ячі, травма Піваріча та перша поразкаУкраїна — 14:51 9217
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"У мене є бажання продовжувати кар'єру": Артем Федецький – про пропозицію стати тренером Карпат та варіант в ІталіїУкраїна — 13:15 2457
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Шахтар переміг Карабах у контрольному матчі – дебютний поєдинок Бондаренка та гол МудрикаТовариські матчі — 11:49 7040
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