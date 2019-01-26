Динамо – Спарта – 2:3 – відео голів та огляд матчу

Київське Динамо поступилося празькій Спарті в контрольному матчі. Дивіться відео забитих м'ячів і найкращих моментів поєдинку.

Товариський матч. Марбелья 2019

Динамо – Спарта – 2:3

Голи: Циганков, 47, Алібеков, 64 – Тетте, 17, Станчу, 45+1, Гложек, 81

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Кияни пропустили два м'ячі ще до перерви, але в другому таймі зуміли доволі швидко відігратися. Спочатку Віктор Циганков класно поклав зі штрафного, а потім неймовірний удар здалеку вдався Ахмеду Алібекову.

Однак, розвинути успіх "біло-сині" не зуміли. Більше того, під завісу поєдинку оборонці Динамо впустили Гложека й той розстріляв Бойка метрів із десяти.