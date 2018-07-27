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Динамо – Славія: став відомий час початку матчу-відповіді 3 раунду кваліфікації ЛЧ

17:07 213 Читать на русском
Динамо – Славія: став відомий час початку матчу-відповіді 3 раунду кваліфікації ЛЧ
Віктор Циганков / ФК Динамо Київ

Став відомий час початку матчу-відповіді 3 кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів між київським Динамо та Славією.

Київське Динамо на своєму офіційному сайті повідомило про час початку матчу-відповіді 3 раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти Славії.

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Поєдинок відбудеться 14 серпня о 19:30 за київським часом.

Нагадаємо, перший матч відбудеться 7 серпня в Празі на Еден Арені і розпочнеться о 20:30 за київським часом.

Ліга чемпіонів3-й кваліф. раунд, матчі-відповіді

Динамо - Славія Прага: Вівторок 14 серпня 2018

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