Динамо – Славія: став відомий час початку матчу-відповіді 3 раунду кваліфікації ЛЧ

Став відомий час початку матчу-відповіді 3 кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів між київським Динамо та Славією.

Київське Динамо на своєму офіційному сайті повідомило про час початку матчу-відповіді 3 раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти Славії.

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Поєдинок відбудеться 14 серпня о 19:30 за київським часом.

Нагадаємо, перший матч відбудеться 7 серпня в Празі на Еден Арені і розпочнеться о 20:30 за київським часом.