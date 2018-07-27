Динамо – Славія: стало відомо, коли розпочнеться продаж квитків на матч-відповідь кваліфікації ЛЧ

Стало відомо, коли розпочнеться реалізація квитків на матч-відповідь 3 кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів між Динамо та Славією, який відбудеться на НСК Олімпійський.

Київське Динамо на своєму офіційному сайті повідомило, коли розпочнеться продаж квитків на матч 3 раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти Славії.

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На гру доступні квитки наступних цінових категорій: 50, 100, 170, 230, 270, 300, 450 и 500 гривень.

Матч Динамо – Славія відбудеться 14 серпня о 19:30 за київським часом на НСК Олімпійський. Перший матч у Празі зіграють 7 серпня о 20:30 за київським часом.

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