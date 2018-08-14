Динамо – Славія: перед матчем виникли величезні черги біля входів на НСК Олімпійський

На стадіоні НСК Олімпійський виникли проблеми з оперативним пропуском уболівальників перед матчем між Динамо та Славією.

Вболівальники не змогли без перешкод потрапити на матч 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів між київським Динамо та празькою Славією.

Динамо – Славія: онлайн-відеотрансляція матчу Ліги чемпіонів

Біля входів на НСК Олімпійський знову виникла тиснява та довжелезні черги на турнікетах, повідомив відомий журналіст Костянтин Андріюк на своїй сторінці у Твіттері.

Наразі причини виникнення проблем із пропуском уболівальників залишаються невідомими.

Нагадаємо, що нещодавно перед матчем Динамо – Шахтар на НСК Олімпійський вимкнулись турнікети.